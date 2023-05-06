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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞAHBAL ARAS

Şahbal Aras

Cumhuriyet Halk Partisi
Şahbal Aras
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
  • MESLEĞİ : HEKİM - PROFESÖR - ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSTİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı