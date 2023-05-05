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Ali Öztunç

Cumhuriyet Halk Partisi
Ali Öztunç
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
  • MESLEĞİ : GAZETECİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1976
ÖZGEÇMİŞİ

Gazeteci - Yazar; Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi. Uzun yıllar Kanal D, Show TV, Habertürk gibi televizyonlarda çalıştı. Vatan ve Habertürk gazetelerinde muhabir, haber müdürü ve Ankara temsilciliği görevlerinde bulundu. TBMM CHP Grubu Basın Müşavirliğinin ardından RTÜK Üyeliği yaptı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası gazeteci örgütünden ödül aldı. Afganistan ve Irak savaşlarında yaşadıklarını anlatan En Son Umutlar Ölür isimli ilk kitabından sonra Aşık Mahzuni Şerif'in hayatını anlatan Devr-i Mahzuni isimli kitabı yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı