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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İNAN AKGÜN ALP

İnan Akgün Alp

Cumhuriyet Halk Partisi
İnan Akgün Alp
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Kars
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı