Ali Mahir Başarır

ÖZGEÇMİŞİ

Mersin / Tarsus- 1975, Abdullah, Gülseren. Avukat; İlk, orta ve lise öğrenimini Tarsus'ta tamamladı. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı. 2001 yılından itibaren Başarır Hukuk Bürosunun kurucusu olarak avukatlık yaptı. Ceza Hukuku alanında çalışmaları oldu. 1992 yılında CHP Gençlik Kolları Kurucu Üyesi oldu. Maltepe Spor Kulübü ve Kartal Spor Kulübünde yönetici olarak görev aldı.