SERİNHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
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BABADAĞ
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMELİ
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZEFENDİ
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PAMUKKALE
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SARAYKÖY
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SERİNHİSAR
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
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BEKİLLİ
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
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