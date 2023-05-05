-
Muhammet Ali Aksoy
Adalet Birlik Partisi
Düzce
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Ali Us
Adalet Partisi
Düzce
-
Ayşe Keşir
Adalet ve Kalkınma Partisi
Düzce
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Naci Kaplan
Anavatan Partisi
Düzce
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Onur Çetin
Büyük Birlik Partisi
Düzce
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Talih Özcan
Cumhuriyet Halk Partisi
Düzce
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Ceyhun Ertürk
Genç Parti
Düzce
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Abdullah Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Düzce
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Faik Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
Düzce
-
Özge Kasap
Halkın Kurtuluş Partisi
Düzce
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Mehmet Yıldız
Mehmet Yıldız
Düzce
-
Uğur Soydaş
Memleket Partisi
Düzce
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Selami Coşkunsever
Millet Partisi
Düzce
-
Kamil Bayındır
Milli Yol Partisi
Düzce
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Ümit Yılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Düzce
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Songül İstanbullu
Sol Parti
Düzce
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Alev İşler
Türkiye İşçi Partisi
Düzce
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Nurcan Akkaya
Türkiye Komünist Hareketi
Düzce
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Feride Dursun
Türkiye Komünist Partisi
Düzce
-
Fethi Sönmez
Vatan Partisi
Düzce
-
Nezir Merttürk
Yeniden Refah Partisi
Düzce
-
Murat Tozkoparan
Yenilik Partisi
Düzce
-
Ekim Devrim Çapartaş
Yeşil Sol Parti
Düzce
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Alim Ozan
Zafer Partisi
Düzce
-
Sedat Cirasun
Adalet Birlik Partisi
Düzce
-
Mehmet Kocaman
Adalet Partisi
Düzce
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Ercan Öztürk
Adalet ve Kalkınma Partisi
Düzce
-
Berkan Özdemir
Anavatan Partisi
Düzce
-
Mustafa Kalender
Büyük Birlik Partisi
Düzce
-
Hatice Aslıhan Akbal Tüysüz
Cumhuriyet Halk Partisi
Düzce
-
Hakan Çakır
Genç Parti
Düzce
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Mustafa Furkan Bakış
Güç Birliği Partisi
Düzce
-
Tuncay Alparslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Düzce
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Ramazan Kap
Halkın Kurtuluş Partisi
Düzce
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İsmail Çelebi
İsmail Çelebi
Düzce
-
Basri Can Soylu
Memleket Partisi
Düzce
-
Fehamettin Köroğlu
Millet Partisi
Düzce
-
Ercan Keleş
Milli Yol Partisi
Düzce
-
Rümeysa Ataseven
Milliyetçi Hareket Partisi
Düzce
-
Dilara Kurtuluş
Sol Parti
Düzce
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Irmak Saçkesen
Türkiye İşçi Partisi
Düzce
-
Meliha Kara
Türkiye Komünist Hareketi
Düzce
-
Derviş Bilal Karaca
Türkiye Komünist Partisi
Düzce
-
Serap Naz Başar
Vatan Partisi
Düzce
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Çiğdem Kulalı Seçkin
Yeniden Refah Partisi
Düzce
-
Bilal Öztürk
Yenilik Partisi
Düzce
-
Mustafa Aday
Yeşil Sol Parti
Düzce
-
Hülya Eroğlu
Zafer Partisi
Düzce
-
İbrahim Kızılkaya
Adalet Birlik Partisi
Düzce
-
Fetih Emrah Büyükaslan
Adalet Partisi
Düzce
-
Hakan Kuşçuoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Düzce
-
Zehra Yahşi
Anavatan Partisi
Düzce
-
Emre Erdem
Büyük Birlik Partisi
Düzce
-
Jale Uzunhasan
Cumhuriyet Halk Partisi
Düzce
-
İdris Bozkuş
Güç Birliği Partisi
Düzce
-
Mehmet Efe
Halkın Kurtuluş Partisi
Düzce
-
Pınar Poyraz
Memleket Partisi
Düzce
-
Nazmi Erbatur
Millet Partisi
Düzce
-
Ali Osman Bacak
Milli Yol Partisi
Düzce
-
Ömer Albayrak
Milliyetçi Hareket Partisi
Düzce
-
Yusuf Ersoy
Sol Parti
Düzce
-
Ebru Şen
Türkiye İşçi Partisi
Düzce
-
Diyar İşcen
Türkiye Komünist Hareketi
Düzce
-
Oğuzhan Pekince
Türkiye Komünist Partisi
Düzce
-
Gözen Esmer
Vatan Partisi
Düzce
-
Mithat Kütükoğlu
Yeniden Refah Partisi
Düzce
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Yusuf Ayın
Yenilik Partisi
Düzce
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Berivan Budakbeyoğlu
Yeşil Sol Parti
Düzce
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Aykut Yıkın
Zafer Partisi
Düzce