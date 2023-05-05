-
Esra Ürpek
Adalet Birlik Partisi
Edirne
-
Sahin Çetin
Adalet Partisi
Edirne
-
Fatma Aksal
Adalet ve Kalkınma Partisi
Edirne
-
Vakkas Demir
Anavatan Partisi
Edirne
-
Seyfi Güler
Büyük Birlik Partisi
Edirne
-
Ediz Ün
Cumhuriyet Halk Partisi
Edirne
-
Ergin Arslan
Ergin Arslan
Edirne
-
Okan Koşar
Genç Parti
Edirne
-
Orhan Çetin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Edirne
-
Zeliha Kıran Erdem
Halkın Kurtuluş Partisi
Edirne
-
Mehmet Akalın
İyi Parti
Edirne
-
Erdem Bircan
Memleket Partisi
Edirne
-
Necmi Yalın
Millet Partisi
Edirne
-
Arif Köroğlu
Milli Yol Partisi
Edirne
-
Ali Özer
Milliyetçi Hareket Partisi
Edirne
-
Ramiz Ülker
Sol Parti
Edirne
-
Güray Muhçu
Türkiye İşçi Partisi
Edirne
-
İlhan Tunca
Türkiye Komünist Hareketi
Edirne
-
Ayçe İdil Özden
Türkiye Komünist Partisi
Edirne
-
Hasan Ateş
Vatan Partisi
Edirne
-
Aykut Güvenç
Yeniden Refah Partisi
Edirne
-
Sabri İnanç Çetin
Yenilik Partisi
Edirne
-
Hanım Güzel
Yeşil Sol Parti
Edirne
-
Ülfiye Şendal
Zafer Partisi
Edirne
-
Ruhican Kılıç
Adalet Birlik Partisi
Edirne
-
Hüseyin Üre
Adalet Partisi
Edirne
-
Tarık Hatipler
Adalet ve Kalkınma Partisi
Edirne
-
Mehmet Emin Kantar
Anavatan Partisi
Edirne
-
Bayram Ali Tiri
Büyük Birlik Partisi
Edirne
-
Ahmet Baran Yazgan
Cumhuriyet Halk Partisi
Edirne
-
Yıldız Çimen
Hak ve Özgürlükler Partisi
Edirne
-
Erhan Gün
Halkın Kurtuluş Partisi
Edirne
-
Dilek Kırmızı
İyi Parti
Edirne
-
Beste Sineklidir Kayacık
Memleket Partisi
Edirne
-
Hüseyin Abdullahoğlu
Millet Partisi
Edirne
-
Gökay İnğ
Milli Yol Partisi
Edirne
-
Ayvaz Yalaza
Milliyetçi Hareket Partisi
Edirne
-
Caner Soydal
Türkiye İşçi Partisi
Edirne
-
Ezgi Oral Ulucan
Türkiye Komünist Hareketi
Edirne
-
Nurhan Akyüz
Türkiye Komünist Partisi
Edirne
-
Çetin Alabak
Vatan Partisi
Edirne
-
Hakan Çalışkan
Yeniden Refah Partisi
Edirne
-
Recep Canbolat
Yenilik Partisi
Edirne
-
Serdal Zımba
Yeşil Sol Parti
Edirne
-
Şenol Oruçoğlu
Zafer Partisi
Edirne
-
Ramazan Durmuş
Adalet Birlik Partisi
Edirne
-
Tolga Bozdoğan
Adalet Partisi
Edirne
-
Erdinç Çekiç
Adalet ve Kalkınma Partisi
Edirne
-
Yunus Emre Demir
Anavatan Partisi
Edirne
-
Cansu Polat
Büyük Birlik Partisi
Edirne
-
Ufuk Kanışkan
Cumhuriyet Halk Partisi
Edirne
-
Ercan Erzincanlı
Genç Parti
Edirne
-
Mehriban Dağ
Halkın Kurtuluş Partisi
Edirne
-
Hasan Hakan Şahin
İyi Parti
Edirne
-
Cemalettin Erken
Memleket Partisi
Edirne
-
Nazif Kaya
Millet Partisi
Edirne
-
Volkan Biçer
Milli Yol Partisi
Edirne
-
Hatice Ser
Milliyetçi Hareket Partisi
Edirne
-
Celalettin Güngör
Sol Parti
Edirne
-
Zelal Özcan
Türkiye İşçi Partisi
Edirne
-
Gülizar Yorgan
Türkiye Komünist Hareketi
Edirne
-
Muammer Alan
Türkiye Komünist Partisi
Edirne
-
Yağmur Biçen
Vatan Partisi
Edirne
-
Tugay Sütcan
Yeniden Refah Partisi
Edirne
-
Nuriye Şahin
Yenilik Partisi
Edirne
-
Özlem Özdemir
Yeşil Sol Parti
Edirne
-
Yurdal Ermiş
Zafer Partisi
Edirne
-
Abdulkadir Yıldırım
Adalet Birlik Partisi
Edirne
-
Zeynep Sudenur Karahan
Adalet Partisi
Edirne
-
Sevda Nur Kurban
Adalet ve Kalkınma Partisi
Edirne
-
Beyza Çinar
Anavatan Partisi
Edirne
-
Seda Korkusuz
Büyük Birlik Partisi
Edirne
-
Ahmet Erken
Cumhuriyet Halk Partisi
Edirne
-
Onur Baranak
Genç Parti
Edirne
-
Zafer Sankur
Hak ve Özgürlükler Partisi
Edirne
-
Levent Yıldız
Halkın Kurtuluş Partisi
Edirne
-
Hüseyin Erkin
İyi Parti
Edirne
-
Dilek Kınık Gayretçi
Memleket Partisi
Edirne
-
Mustafa Şimşek
Millet Partisi
Edirne
-
Erensoy Erol
Milli Yol Partisi
Edirne
-
Hülya Balkan
Milliyetçi Hareket Partisi
Edirne
-
Rafet Gezen
Sol Parti
Edirne
-
İlhan Bilecik
Türkiye İşçi Partisi
Edirne
-
Ruhi Çanlıoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
Edirne
-
Mustafa Alan
Türkiye Komünist Partisi
Edirne
-
Şükrü Özer
Vatan Partisi
Edirne
-
İsmail Oral
Yeniden Refah Partisi
Edirne
-
Salih Dikmen
Yenilik Partisi
Edirne
-
Erdal Aydemir
Yeşil Sol Parti
Edirne
-
İsmail Şen
Zafer Partisi
Edirne