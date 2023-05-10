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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ALACAKAYA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ALACAKAYA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
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ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
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BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PALU
Açılan Sandık Oranı %0
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SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
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ALACAKAYA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
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ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PALU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 4,702 | Katılım Oranı: %85.37
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %75.512,944 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %11.36443 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %7.98311 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %3.72145 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.2348 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.218 oy
%100
Seçmen Sayısı: 4,942 | Katılım Oranı: %78.53
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %76.412,912 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %16.03611 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %7.56288 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 2,772 oy 0
Millet İttifakı
%0 536 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%61.21 2,380 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%12.29 478 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%10.08 392 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%7.56 294 oy 0
İyi Parti
%4.66 181 oy 0
Hür Dava Partisi
%2.57 100 oy 0
Saadet Partisi
%1.57 61 oy 0
Vatan Partisi
%0.05 2 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı