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ANASAYFA EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE - EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
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YEŞİL SOL PARTİ
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OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
KELKİT
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KÖSE
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KÜRTÜN
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MERKEZ
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ŞİRAN
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TORUL
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Kaynak: Anadolu Ajansı