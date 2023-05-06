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ANASAYFA EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI İZMİR

1 BÖLGE - EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

Yeşil Sol Parti
%0 0
İZMİR TÜMÜ 1 BÖLGE 2 BÖLGE
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
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KONAK
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı