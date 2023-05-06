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ANASAYFA EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI İZMİR

2 BÖLGE - EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

TİP
%0 0
Yeşil Sol Parti
%0 0
İZMİR TÜMÜ 1 BÖLGE 2 BÖLGE
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYDAĞ
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BORNOVA
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ÇİĞLİ
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DİKİLİ
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FOÇA
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMALPAŞA
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaynak: Anadolu Ajansı