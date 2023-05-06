ORDU - EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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FATSA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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KUMRU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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