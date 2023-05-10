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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ÇAYIRLI SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ÇAYIRLI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
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İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMAH
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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TERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYIRLI MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
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YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
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SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
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İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMAH
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 6,890 | Katılım Oranı: %90.29
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.73,532 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %37.442,292 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %2.47151 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.5293 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.7747 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.16 oy
%100
Seçmen Sayısı: 7,329 | Katılım Oranı: %83.94
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %53.143,235 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %41.592,532 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.27321 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 3,613 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,268 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%47.78 2,938 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%33.97 2,089 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%10.98 675 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%4.28 263 oy 0
İyi Parti
%2.03 125 oy 0
Saadet Partisi
%0.88 54 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.07 4 oy 0
Vatan Partisi
%0.02 1 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı