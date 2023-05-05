-
Gülüzar Gedik
Adalet Partisi
Erzincan
-
Süleyman Karaman
Adalet ve Kalkınma Partisi
Erzincan
-
Ali Aydın
Anavatan Partisi
Erzincan
-
Murat Kılıvan
Büyük Birlik Partisi
Erzincan
-
Mustafa Sarıgül
Cumhuriyet Halk Partisi
Erzincan
-
Muhammed Erdem Yeşilbaş
Genç Parti
Erzincan
-
Bora Başoğlu
Güç Birliği Partisi
Erzincan
-
Necati Tank
Hak ve Özgürlükler Partisi
Erzincan
-
Şule Eroğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Erzincan
-
Miraç Tahsin Yanar
Memleket Partisi
Erzincan
-
İkram Bekir Dengiz
Millet Partisi
Erzincan
-
Cemil Yavuz Aksu
Milliyetçi Hareket Partisi
Erzincan
-
Fidan Aydın
Sol Parti
Erzincan
-
Tolga Altınoluk
Tolga Altınoluk
Erzincan
-
Müslim Etleç
Türkiye İşçi Partisi
Erzincan
-
Özcan Çataltepe
Türkiye Komünist Hareketi
Erzincan
-
Dilek Aydoğdu
Türkiye Komünist Partisi
Erzincan
-
Nevzat Yıldırım
Vatan Partisi
Erzincan
-
Emrah Bayındır
Yeniden Refah Partisi
Erzincan
-
Cemil Aygün
Yenilik Partisi
Erzincan
-
Haydar Polat
Yeşil Sol Parti
Erzincan
-
Cengiz Türk
Zafer Partisi
Erzincan
-
Erkan Cerav
Adalet Partisi
Erzincan
-
Mehmet Cavit Şireci
Adalet ve Kalkınma Partisi
Erzincan
-
Narin Arıöz
Anavatan Partisi
Erzincan
-
Yaşar Günnar
Büyük Birlik Partisi
Erzincan
-
Ufuk Aktaş
Cumhuriyet Halk Partisi
Erzincan
-
Eyyup Gürgün
Genç Parti
Erzincan
-
Mevlüt Akkafa
Güç Birliği Partisi
Erzincan
-
Nejla Sezer
Hak ve Özgürlükler Partisi
Erzincan
-
Erdal Özarslan
Halkın Kurtuluş Partisi
Erzincan
-
Sabrullah Ekinci
Memleket Partisi
Erzincan
-
Hüseyin Çügen
Millet Partisi
Erzincan
-
Aziz Gün
Milliyetçi Hareket Partisi
Erzincan
-
Ali İhsan Uysal
Sol Parti
Erzincan
-
Ünal Özçelik
Türkiye İşçi Partisi
Erzincan
-
Gürseli Kara
Türkiye Komünist Hareketi
Erzincan
-
Kadir Koç
Türkiye Komünist Partisi
Erzincan
-
Bülent Gündüz
Vatan Partisi
Erzincan
-
Ahmet Akdağ
Yeniden Refah Partisi
Erzincan
-
Mahsun Yaşar
Yenilik Partisi
Erzincan
-
Dilber Demir
Yeşil Sol Parti
Erzincan
-
Sefa Polat
Zafer Partisi
Erzincan