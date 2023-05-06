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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

GAZİANTEP CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 1,216,402 | Katılım Oranı: %85.45
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.93649,868 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %21.76221,237 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %7.980,303 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %5.3354,209 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.888,955 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.191,948 oy
%100
Seçmen Sayısı: 1,096,820 | Katılım Oranı: %73.03
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.44475,535 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %29228,148 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %10.5683,076 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 655,079 oy 0
Millet İttifakı
%0 234,403 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%51.44 524,405 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%15.02 153,165 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%12.82 130,674 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%11.71 119,393 oy 0
İyi Parti
%6.76 68,901 oy 0
Saadet Partisi
%1.21 12,337 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.85 8,703 oy 0
Vatan Partisi
%0.19 1,947 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı