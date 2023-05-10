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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

NURDAĞI SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

NURDAĞI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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NURDAĞI MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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NİZİP
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 25,635 | Katılım Oranı: %86.4
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %76.0616,499 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %13.742,981 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %6.361,379 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.19691 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.48104 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1839 oy
%100
Seçmen Sayısı: 23,939 | Katılım Oranı: %77.83
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.3312,722 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %22.994,219 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %7.671,408 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 16,925 oy 0
Millet İttifakı
%0 3,653 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%56.06 12,210 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%21.65 4,715 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%10.79 2,349 oy 0
İyi Parti
%5.37 1,170 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%5.2 1,133 oy 0
Saadet Partisi
%0.62 134 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.18 40 oy 0
Vatan Partisi
%0.13 29 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı