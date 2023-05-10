ŞEHİTKAMİL SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
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İSLAHİYE
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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ARABAN
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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