Ajans veri saati: -
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYHAN DAĞTEKİN

Ayhan Dağtekin

Genç Parti
Ayhan Dağtekin
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı