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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SUZAN AÇIKBAŞ

Suzan Açıkbaş

Genç Parti
Suzan Açıkbaş
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Burdur
Kaynak: Anadolu Ajansı