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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA CANER KIZGIN

Mustafa Caner Kızgın

Genç Parti
Mustafa Caner Kızgın
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı