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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CİHAN BALTA

Cihan Balta

Genç Parti
Cihan Balta
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı