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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜLYA YAVUZ

Hülya Yavuz

Genç Parti
Hülya Yavuz
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı