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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAYRİ VURMAZ

Hayri Vurmaz

Genç Parti
Hayri Vurmaz
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı