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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EYÜP KUTAY

Eyüp Kutay

Genç Parti
Eyüp Kutay
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı