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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ORAL GÜNAŞTI

Oral Günaştı

Genç Parti
Oral Günaştı
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı