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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASRET DOYMAZ

Hasret Doymaz

Genç Parti
Hasret Doymaz
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı