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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BATUHAN TAFRACI

Batuhan Tafracı

Genç Parti
Batuhan Tafracı
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı