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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEFA MAĞAT

Sefa Mağat

Güç Birliği Partisi
Sefa Mağat
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı