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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÜMİT İPEK

Ümit İpek

Güç Birliği Partisi
Ümit İpek
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Bolu
Kaynak: Anadolu Ajansı