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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RAMAZAN KALLİ

Ramazan Kalli

Güç Birliği Partisi
Ramazan Kalli
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı