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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HARUN FİLİK

Harun Filik

Güç Birliği Partisi
Harun Filik
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Hakkari
Kaynak: Anadolu Ajansı