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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA ATEŞER

Mustafa Ateşer

Güç Birliği Partisi
Mustafa Ateşer
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı