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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FERHAT CEMAL BOZKUŞ

Ferhat Cemal Bozkuş

Güç Birliği Partisi
Ferhat Cemal Bozkuş
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı