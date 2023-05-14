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ANASAYFA GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 10 İLÇE

  • 1
    ANKARA / KAHRAMANKAZAN
    %0 Detay
  • 2
    ANKARA / ÇUBUK
    %0 Detay
  • 3
    KIRKLARELİ / BABAESKİ
    %0 Detay
  • 4
    KIRKLARELİ / VİZE
    %0 Detay
  • 5
    KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ
    %0 Detay
  • 6
    ANKARA / PURSAKLAR
    %0 Detay
  • 7
    ANKARA / AKYURT
    %0 Detay
  • 8
    KIRKLARELİ / MERKEZ
    %0 Detay
  • 9
    ANKARA / KEÇİÖREN
    %0 Detay
  • 10
    ANKARA / ALTINDAĞ
    %0 Detay

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 5 ŞEHİR

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ' NİN EN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI 5 ŞEHİR

Kaynak: Anadolu Ajansı