Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HALİL TÜRKMEN

Halil Türkmen

Güç Birliği Partisi
Halil Türkmen
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı