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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHSİN ÇEKDEMİR

Muhsin Çekdemir

Güç Birliği Partisi
Muhsin Çekdemir
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Kırşehir
Kaynak: Anadolu Ajansı