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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ESER BARAN

Eser Baran

Güç Birliği Partisi
Eser Baran
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Malatya
Kaynak: Anadolu Ajansı