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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NACİYE TOPALCIK

Naciye Topalcık

Güç Birliği Partisi
Naciye Topalcık
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Mardin
Kaynak: Anadolu Ajansı