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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT DÖNMEZLER

Murat Dönmezler

Güç Birliği Partisi
Murat Dönmezler
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı