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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA BENZER

Mustafa Benzer

Güç Birliği Partisi
Mustafa Benzer
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı