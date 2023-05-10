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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ŞİRAN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ŞİRAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
KELKİT
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KÖSE
Açılan Sandık Oranı %0
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KÜRTÜN
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %0
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TORUL
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞİRAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
KELKİT
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖSE
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KÜRTÜN
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞİRAN
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TORUL
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 14,729 | Katılım Oranı: %73.57
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %72.747,554 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %15.21,579 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %9.21956 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %2.37246 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3334 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1516 oy
%100
Seçmen Sayısı: 13,571 | Katılım Oranı: %73.59
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.596,740 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %29.222,830 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.19115 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 7,702 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,633 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%54.16 5,672 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%19.38 2,030 oy 0
İyi Parti
%11.37 1,191 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%11.09 1,161 oy 0
Saadet Partisi
%2.68 281 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.82 86 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.25 26 oy 0
Vatan Partisi
%0.25 26 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı