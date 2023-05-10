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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

TORUL SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

TORUL CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
KELKİT
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KÖSE
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KÜRTÜN
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MERKEZ
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ŞİRAN
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TORUL
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TORUL MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
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ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
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MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
KELKİT
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖSE
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KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞİRAN
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TORUL
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 8,745 | Katılım Oranı: %82.87
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %73.035,072 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %15.021,043 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %10.44725 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.1781 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.214 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1410 oy
%100
Seçmen Sayısı: 9,097 | Katılım Oranı: %70.53
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %68.694,316 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %30.051,888 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.2679 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 5,303 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,608 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%50.9 3,564 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%24.84 1,739 oy 0
İyi Parti
%12.45 872 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%8.68 608 oy 0
Saadet Partisi
%1.83 128 oy 0
Vatan Partisi
%0.47 33 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.43 30 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.4 28 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı