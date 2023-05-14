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Mehmet Gökçe
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 3. Bölge
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Fatma Deli Aksümer
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 3. Bölge
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Mahmut Temel
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 3. Bölge
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Tayibe Taşcı
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 3. Bölge
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Engin Binici
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 3. Bölge
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Hacı Kadir Koçak
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 3. Bölge
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Mustafa Korucu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 3. Bölge
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Fevzi Günaydın
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 3. Bölge
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Mahmure Temel
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 3. Bölge
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Devrim Çoban Akçelik
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 3. Bölge
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Haydar Akagündüz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 3. Bölge