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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FAİK KAHRAMAN

Faik Kahraman

Hak ve Özgürlükler Partisi
Faik Kahraman
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Düzce
Kaynak: Anadolu Ajansı