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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NEJLA SEZER

Nejla Sezer

Hak ve Özgürlükler Partisi
Nejla Sezer
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Erzincan
Kaynak: Anadolu Ajansı