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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NÜSRETTİN ÇETİN

Nüsrettin Çetin

Hak ve Özgürlükler Partisi
Nüsrettin Çetin
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Gümüşhane
Kaynak: Anadolu Ajansı