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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SAMET ASLAN

Samet Aslan

Hak ve Özgürlükler Partisi
Samet Aslan
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı