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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA AYTAŞ

Mustafa Aytaş

Hak ve Özgürlükler Partisi
Mustafa Aytaş
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı