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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FIRAT AYDIN

Fırat Aydın

Hak ve Özgürlükler Partisi
Fırat Aydın
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Malatya
Kaynak: Anadolu Ajansı