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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN GÖÇER

Hasan Göçer

Hak ve Özgürlükler Partisi
Hasan Göçer
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Manisa
Kaynak: Anadolu Ajansı